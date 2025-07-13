В Чите прошел пик паводка, вода начала уходить

Пик паводка прошел в Чите, ночью уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров. Об этом сообщает Минприроды Забайкалья.

«Оперативная информация по уровню воды в реке Чита: по данным гидропостов на 02:00 (20:00 мск субботы «Газета.Ru») пик паводка прошел. Уровень воды понизился до отметки 404 сантиметра», — говорится в сообщении.

В минприроды региона пояснили, что для предотвращения подтопления города закрыты все запорные устройства на водоотводящих каналах. Все шандоры — специальные затворы — и задвижки герметично перекрыты.

Сотрудники экстренных служб накануне развернули оперативный штаб в связи с подтоплением приусадебных участков в Чите. По данным МЧС, под угрозой подтопления могут находиться садовое некоммерческое товарищество «Строитель» и микрорайон Каштак. На месте работают 44 специалиста ведомства, которые задействовали 19 единиц техники.

Ранее губернатор Забайкалья рассказал о мерах защиты от паводка.