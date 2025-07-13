В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света

В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Об этом сообщил врио главы региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 23:00 без электроснабжения остаются 477 населенных пунктов, в которых проживает более 22 000 человек», — уточнил он.

При этом Дронов отметил, что все главы муниципалитетов находятся с ним на связи и пообещал делиться информацией о ходе аварийно-восстановительных работ.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о стабилизации ситуации с энергоснабжением в регионе. Ранее в связи с высокой температурой окружающего воздуха в системе возникли критические перегрузки оборудования. Отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

8 июля на Украине более 700 населенных пунктов остались без света из-за сильной непогоды. По информации энергетиков, через страну прошел грозовой фронт с дождем и шквалистым ветром, стихия повредила линии электропередач и значительно повлияла на работу энергосетей.

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