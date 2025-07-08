Гроза и шквальный ветер оставили без электричества сотни поселков на Украине

Более 700 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

На Украине более 700 населенных пунктов остались без света из-за сильной непогоды. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

По информации энергетиков, ночью и утром 8 июля через страну прошел грозовой фронт с дождем и шквалистым ветром, в результате чего частично или полностью обесточен 701 населенный пункт в шести областях.

Во вторник, 8 июля, уже сообщалось о 156 отключениях в трех западных регионах страны. По данным ведомства, стихия повредила линии электропередач и значительно повлияла на работу энергосетей.

Накануне в Киеве фиксировали отключения электричества из-за ночных ударов российской армии. Один из ударов пришелся по ТЭЦ-6, в результате чего произошел пожар и взрыв цистерн с горюче-смазочными материалами. Отмечается, что в двух крупных районах Киева потух свет. В частности, без электроэнергии остались жители Днепровского и Дарницкого районов.

Ранее в Запорожской области возобновили подачу электричества после атаки ВСУ.