На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гроза и шквальный ветер оставили без электричества сотни поселков на Украине

Более 700 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

На Украине более 700 населенных пунктов остались без света из-за сильной непогоды. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

По информации энергетиков, ночью и утром 8 июля через страну прошел грозовой фронт с дождем и шквалистым ветром, в результате чего частично или полностью обесточен 701 населенный пункт в шести областях.

Во вторник, 8 июля, уже сообщалось о 156 отключениях в трех западных регионах страны. По данным ведомства, стихия повредила линии электропередач и значительно повлияла на работу энергосетей.

Накануне в Киеве фиксировали отключения электричества из-за ночных ударов российской армии. Один из ударов пришелся по ТЭЦ-6, в результате чего произошел пожар и взрыв цистерн с горюче-смазочными материалами. Отмечается, что в двух крупных районах Киева потух свет. В частности, без электроэнергии остались жители Днепровского и Дарницкого районов.

Ранее в Запорожской области возобновили подачу электричества после атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами