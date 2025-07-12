Хинштейн рассказал об обстановке в обесточенном Льгове после ЧС

Хинштейн сообщил, что последствия урагана во Льгове почти ликвидированы

В Курской области почти полностью устранили последствия урагана в городе Льгов, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, ночью в области был создан штаб по ликвидации последствий стихии, а сейчас энергетики завершают ремонтные работы и подключают две улицы.

«Также возобновлена работа скважин, поврежденная кровля временно закрыта полиэтиленом, поваленные деревья убраны с проезжей части», — сообщил чиновник.

Он отметил, что ликвидация последствий ЧС все еще идет.

Накануне Льгов оказался обесточен после урагана. Из-за непогоды без электричества оказались более 2,1 тыс. частных и 26 многоквартирных домов, а также два водозабора. Кроме того, в 20 домах были повреждены крыши, пострадали два производственных здания и два автомобиля, упало 12 деревьев. В город прибыли врио председателя правительства Курской области, и.о. министра ЖКХ и ТЭК и представители электросетей.

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