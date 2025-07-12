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В Ереване переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг

Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха вышли на митинг в центре Еревана
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Арам Нерсесян/РИА Новости

В центре Еревана проходит митинг, организованный армянскими переселенцами из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.

Акция организована Советом по защите прав арцахцев.

По словам представителя Совета Артака Бегларяна, власти города санкционировали проведение митинга, однако полиция и мэрия Еревана запретили участникам шествие к зданиям парламента и правительства. В связи с этим организаторы приняли решение провести сидячую демонстрацию на площади Свободы.

«Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними», — заявил член совета Артак Мкртчян, добавив, что в случае проведения шествия полиция применит силу.

Участники акции намерены остаться на площади на ночь, однако установка палаток была запрещена полицией.

В начале июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении вынужденно перемещенных азербайджанцев в 16 населенных пунктов Нагорного Карабаха и Восточного Зангезура. Данное заявление было сделано в ходе выступления на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Ранее Пашинян раскрыл выгоду от потери Карабаха.

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