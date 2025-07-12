В Самаре дерево задавило отдыхающих в палатке людей

Смирнов: в Самаре дерево упало на палатку с отдыхающими, погибли два человека

Дерево упало на палатку с людьми в Самаре, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в своем Telegram-канале.

«В Красноглинском районе ураганным ветром повалило дерево, упало на палатку с отдыхающими, погибли два человека», — написал он.

5 июля в Петербурге 55-летняя женщина попала в реанимацию после того, как на нее упало дерево. Инцидент произошел в поселке Песочный Курортного района. В результате у пострадавшей диагностировали тяжелую сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество различных переломов. Состояние пациентки оценили как тяжелое, ее поместили в отделение реанимации.

В тот же день Следственный комитет РФ инициировал проверки по фактам травмирования жителей Петербурга от упавших деревьев. По данным ведомства, из-за упавших деревьев получили травмы горожане в Александровском парке, в Кронштадте, на Литейном проспекте и в поселке Ольгино.

Ранее огромное дерево раздавило автомобили во Владивостоке.