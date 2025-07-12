Огромное дерево раздавило автомобили во Владивостоке, и это попало на фото

Во Владивостоке огромное дерево раздавило припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Ствол придавил несколько авто на Багратиона, 3. Владельцы искореженных тачек рассказали, что это уже второй раз за три месяца. Говорят, никто из служб толком не реагирует. Люди хотят, чтобы им возместили расходы, но не знают, куда обращаться», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что дерево упал на три припаркованные машины. Один из автомобилей получил серьезные повреждения: ствол дерева раздавил кузов.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошла авария с участием четырых транспортных средств.

«Авария произошла возле поворота на новый мост через Зею: легковушка притормозила, водитель грузовичка маневра не ожидал и на ходу влетел в нее. От мощного удара его перевернуло. Первое авто выкинуло на встречку и смяло о фуру. Ходом зацепило еще одну иномарку», — говорится в публикации.

Ранее в Москве произошло жесткое ДТП с тепловозом и «легковушкой», пострадали люди.