Следком Петербурга проводит проверки после падений деревьев на горожан

СК Петербурга: идут проверки после травмирования жителей от упавших деревьев

В Санкт-Петербурге Следком инициировал проверки по фактам травмирования жителей города от упавших деревьев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, накануне дерево упало на 65-летнюю женщину в поселке Песочном Курортного района. С травмой головы в тяжелом состоянии ее госпитализировали.

Также из-за упавших деревьев получили травмы горожане в Александровском парке, в Кронштадте, на Литейном проспекте и в поселке Ольгино. Жителям также потребовалась помощь медиков.

«‎В территориальных следственных отделах по данным фактам организованы доследственные проверки, в рамках которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении ведомства.

До этого дерево рухнуло на женщину и разбило ей голову в Москве. После случившегося на место немедленно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники экстренных служб и полиции.

2 июля в столице на десятилетнюю девочку упало дерево, после этого ребенок потерял сознание. На место прибыли реанимация, скорая помощь и родители пострадавшей.

Ранее подросток упал с дерева во время рыбалки в Подмосковье и попал в больницу.