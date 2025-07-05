Дерево упало на женщину в Петербурге, она попала в реанимацию

78.ru: в Петербурге на женщину упало дерево, она в реанимации

В Петербурге женщина попала в реанимацию после того, как на нее упало дерево. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Песочный Курортного района — 55-летняя местная жительница пострадала от падения дерева. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

В результате у нее диагностировали тяжелую сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество различных переломов. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое, ее поместили в отделение реанимации.

До этого дерево рухнуло на женщину и разбило ей голову в Москве. После случившегося на место немедленно прибыли бригады скорой помощи, сотрудники экстренных служб и полиции.

Ранее десятилетняя девочка, на которую в Москве упало дерево, впала в кому.