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В Раде заявили об угрозе обрушения двух из пяти мостов через Днепр в Киеве

Депутат Рады Грищук: два моста через Днепр находятся в критическом состоянии
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unian.net

В Киеве два моста из пяти через Днепр находятся в аварийном состоянии. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Роман Грищук.

Он отметил, что они давно не ремонтировались, поэтому могут обрушиться.

«Они в критическом состоянии. 15% всех мостов в Киеве аварийные. Два из пяти мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащей эксплуатации, возраста и отсутствия капитальных ремонтов», — сказал Грищук.

Депутат подчеркнул, что киевский мост «Метро» признали аварийным еще с 1990-х годов, а мост «Патона» находится в критически аварийном состоянии с 2018 года, однако, несмотря на это, сотни тысяч жителей украинской столицы до сих пор ежедневно пересекают Днепр по этому мосту с левого на правый берег.

Парламентарий пожаловался на бездействие властей Киева, указав, что реконструкцией аварийных мостов необходимо заняться немедленно, так как они являются критической инфраструктурой города.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в городском совете сообщило, что мэра Киева Виталия Кличко осенью могут сместить, заменив гражданскую администрацию города на военную.

Ранее Кличко обвинил центральную власть в блокировании работы Киевского городского совета.

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