В Петербурге мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в их квартире

В Парголово рабочие пострадали после нападения соседа-мигранта с кувалдой

В Петербурге следователи проводят проверку после избиения рабочих. Об этом сообщает СК РФ в официальной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Парголово. По данным СМИ, рабочие делали ремонт в квартире. Это не понравилось соседу-мигранту, который пришел к мужчинам с кувалдой и избил их. Какие именно травмы получили рабочие, не уточняется.

Помимо этого, он повредил имущество на сумму более 100 тысяч рублей.

«По данному факту ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования.

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