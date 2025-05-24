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В Петербурге мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в их квартире

В Парголово рабочие пострадали после нападения соседа-мигранта с кувалдой
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Pexels

В Петербурге следователи проводят проверку после избиения рабочих. Об этом сообщает СК РФ в официальной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Парголово. По данным СМИ, рабочие делали ремонт в квартире. Это не понравилось соседу-мигранту, который пришел к мужчинам с кувалдой и избил их. Какие именно травмы получили рабочие, не уточняется.

Помимо этого, он повредил имущество на сумму более 100 тысяч рублей.

«По данному факту ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования.

До этого в Волгоградской области таксиста избили молотком в бане. Отец детей, которых мужчина подвозил, якобы подумал, что тот распространяет наркотики. Водитель все отрицал, но ему не поверили и после избиения вывезли в лес, где снова применили насилие. Позже его привезли домой.

Ранее в Кургане на руководителя оборонного предприятия напали в подъезде.

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