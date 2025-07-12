Минприроды Забайкалья сообщило, до какого уровня поднялась вода в реке Чита

Минприроды Забайкалья: уровень воды в реке Чита за 48 часов поднялся на 3 метра

Министерство природы Забайкальского края опубликовало актуальную информацию о гидрологической обстановке в Чите. По данным гидропостов на 22:00, уровень воды в реке Чита достиг отметки 403 см.

Отмечается, что 10 июля этот показатель был ниже на 2 метра 94 сантиметра.

Несмотря на резкий подъем воды, паводковая ситуация на строящихся объектах инженерной защиты по реке Чита остается стабильной. В ведомстве сообщили, что работы по укреплению потенциально уязвимых участков были проведены заранее. Подрядчики продолжают мониторинг и контроль за состоянием защитных сооружений.

Угрозы подтопления в пределах зоны инженерной защиты — от моста на улице Ярославского до устья по правому берегу реки — на текущий момент нет.

Строительство гидротехнических сооружений ведется в рамках проекта защиты города Читы от паводков.

«В защитную зону входят улицы Шевченко, Лазо, 2-ая и 3-я Шубзаводская», — уточнило Минприроды.

Сегодня сотрудники экстренных служб развернули оперативный штаб в связи с подтоплением приусадебных участков в Чите. По данным МЧС, в настоящее время под угрозой подтопления находятся садовое некоммерческое товарищество «Строитель» и микрорайон Каштак. На месте работают 44 специалиста, которые задействовали 19 единиц техники.

Ранее губернатор Забайкалья рассказал о мерах защиты от паводка.