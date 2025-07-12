Медик ВСУ вернула награды, протестуя против лишения гражданства главы УПЦ

Украинский политолог Константин Бондаренко сообщил, что военнослужащая ВСУ в знак протеста публично вернула свои государственные награды президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с решением о лишении гражданства главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила о возвращении всех наград и орденов, полученных ею за время его президентства, а также выразила полную поддержку преследуемому главе УПЦ», — написал Бондаренко.

В начале июля митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий утратил украинское гражданство. Данное решение было закреплено указом президента Украины Владимира Зеленского.

В прошлом году президент Зеленский подписал закон, который предоставляет возможность запретить на территории Украины все религиозные организации, связанные с Русской православной церковью. В первую очередь этот закон представляет угрозу для УПЦ, которая подвергается преследованиям на фоне конфликта с Россией. Несмотря на то, что УПЦ осудила Москву в начале военных действий и заявила о полном разрыве с РПЦ, положения данного закона все равно позволяют объявить ее вне закона. Это, в свою очередь, даст право выселять приходы УПЦ из храмов без судебного разбирательства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД отреагировали на лишение гражданства Украины главы УПЦ.