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В Кировской области подросток жестоко расправился над ребенком

СК: подросток зарезал десятилетнего мальчика в лесу Кировской области
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Кировской области 14-летнего подростка обвинили в убийстве десятилетнего ребенка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Молодому человеку предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По данным следствия, 21 июня вечером он был с мальчиком в лесу рядом со станцией Просница. Там между ними произошла ссора, в ходе которой подросток нанес младшему товарищу многочисленные удары ножом в грудь, шею и руки. Ранения оказались смертельными.

В этот же день в полицию поступило заявление о пропаже ребенка. В ходе поисковых мероприятий было обнаружено его тело. На следующий день был задержан молодой человек, которого подозревают в причастности к преступлению. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

В конце мая Telegram-канал SHOT сообщал, что девушка-подросток убила семилетнюю девочку, когда та гуляла во дворе своего дома. По версии следствия, в этот день школьница встретилась с малолетней жертвой и во время прогулки не менее трех раз ударила ребенка молотком по голове, от чего ребенок скончался. Девушка оказалась фанаткой «битцевского маньяка» Александра Пичушкина.

Ранее московская школьница решила сделать родителям сюрприз и упала животом на нож.

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