В Колумбии поймали босса итальянской мафии

В Колумбии был пойман босс итальянской мафии, Эмануэле Грегорини, известный под кличкой Долларино, который два года скрывался от полиции. Об этом сообщает NTK.

Мужчину задержали в Картахене на севере страны. Колумбийская полиция назвала его «лидером итальянской мафии в Латинской Америке», предполагается, что он играл одну из ключевых ролей при поставке наркотиков из Южной Америки в Европу. В международной операции по поимке босса мафии участвовали правоохранительные органы нескольких стран.

Долларино попался правоохранителям, потому что не пытался скрыть свою личность в колумбийском городе. Его удалось снять на камеры во время походов по магазинам, ресторанам и спортзалам.

Долларино уже арестовывали в Риме в 2020 году по обвинению в причастности к отмыванию денег для итальянской мафии.

В феврале сообщалось, что на Сицилии за один раз арестовали 150 мафиози из группировки «Коза ностра». В крупнейшей операции против «Коза Ностра» с 1984 года участвовали свыше 1200 офицеров полиции. Операция проходила ранним утром в Палермо и его окрестностях.

Ранее в Европе ликвидировали сеть «русской мафии» по отмыванию денег.