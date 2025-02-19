В Европе ликвидировали сеть «русской мафии» по отмыванию денег

В Испании задержали 14 человек по делу об отмывании денег

Испанская полиция совместно с Европолом пресекла деятельность преступной сети по отмыванию денег. По этому делу задержали 14 человек, в пресс-релизе правоохранителей их назвали «русской мафией», пишет РИА Новости.

«Сотрудники Национальной полиции в рамках совместной операции с Европолом ликвидировали сеть русской мафии, отмывавшей в Испании деньги организованной преступности. Задержаны 14 человек», — говорится в публикации.

По данным испанской полиции, в каждом из офисов группы находились «кассиры», ежедневно проводившие финансовые операции, объем которых иногда достигал €300 тысяч.

Сообщается, что расследование началось в 2023 году, когда силовики выявили систему нелегальных финансовых потоков, якобы связанных с преступными группировками из России. Позже выяснилось, что организация действовала не только в Испании, но и в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии.

До этого американский суд приговорил двух украинцев к 15 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере более чем $20 млн за мошенничество и отмывание денег с целью неуплаты налогов. Олег Олейник и Александр Юрчик через свои компании в Южной Флориде содействовали нелегальному трудоустройству иностранцев в США, что привело к недоплате налогов на $25 млн.

Ранее на Сицилии разом арестовали свыше сотни мафиози.