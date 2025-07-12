В Индии нашли россиянку, живущую в джунглях с детьми

Индийские полицейские в штате Керала нашли в пещере 40-летнюю россиянку, проживавшую там с двумя маленькими детьми. Об этом пишет агентство PTI.

В публикации говорится, что Нина Кутина, которая наиболее известна под псевдонимом Мохи, находилась в пещере с детьми почти две недели. Полицейские обнаружили семью в ходе обычного патрулирования.

Согласно информации агентства, женщина приехала в Индию по рабочей визе несколько лет назад и длительное время была на Гоа в прибрежном городе Гокарна, который славится своими духовными традициями и медитативными практиками. После этого женщина решила, что ей необходимо уединение. Она отправилась в лес вместе с двумя детьми — шестилетней Прией и четырехлетней Амой.

Во временном жилище женщина установила идол Рудры и проводила дни за молитвами и медитациями. На данный момент полиция выясняет, как дети добывали еду и воду в дикой местности.

В прошлом году в индийских джунглях спасли прикованную к дереву американку, которая 40 дней жила без еды и воды. Полицейские подозревают, что женщину в джунглях оставил ее муж, с которым она 10 лет проживала в Индии, на данный момент мужчина находится в розыске.

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