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В Индии нашли прикованную к дереву американку, которая 40 дней жила без еды и воды

Daily Mail: в Индии спасли американку, прикованную в джунглях к дереву без еды и воды

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NDTV

В индийских джунглях спасли прикованную к дереву американку, которая 40 дней жила без еды и воды, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 50-летнюю гражданку США Лалиту Кумар нашли по счастливой случайности — на нее наткнулся местный пастух. Женщина была прикована к дереву наручниками, проведя в таком положении 40 дней без еды и воды. Американка была доставлена в больницу для оказания неотложной помощи.

Полицейские подозревают, что женщину в джунглях оставил ее муж, с которым она 10 лет проживала в Индии, на данный момент мужчина находится в розыске. Лалита из-за тяжелого состояния не может пока общаться с офицерами, но написала на бумаге, что это действительно сделал супруг.

«Сейчас Кумар вне опасности», — заявили врачи.

Ранее в Индии мужчина устроил пожар в храме, заподозрив священников в использовании черной магии.

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