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В Тегеране прогремел взрыв

«Известия»: вблизи аэропорта Мехрабад в Тегеране прогремел взрыв
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Взрыв прогремел вблизи аэропорта Мехрабад в столице Ирана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на иранское издание INS.

По данным агентства Mehr, на территории самой воздушной гавани взрывов не зафиксировано.

14 июня агентство IRNA распространило спутниковые фотографии последствий ракетных ударов Израиля, нанесенных по аэропорту Мехрабад в Тегеране. На кадрах видно, что в результате атаки были уничтожены несколько самолетов в международном аэропорту в столице Ирана. Точное число разрушенной техники и последствия ударов не уточняются. Позже издание Press TV писало, что боевые самолеты F-14, которые израильская сторона объявила уничтоженными в ходе авиаудара по тегеранскому аэропорту Мехрабад, оказались установленными там муляжами.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам (Натанз, Исфахан, Фордо), военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил свои действия необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия. Вечером в тот же день Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3», выпустив более сотни дронов и баллистических ракет по израильским городам.

Ранее в иранском Тебризе из-за технической проблемы взорвался резервуар с азотом.

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