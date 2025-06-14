Появились кадры последствий ударов Израиля по аэропорту в Тегеране

Агентство IRNA распространило спутниковые фотографии последствий ракетных ударов Израиля, нанесенных по аэропорту Мехрабад в Тегеране.

На кадрах видно, что в результате атаки были уничтожены несколько самолетов в международном аэропорту в столице Ирана. Точное число разрушенной техники и последствия ударов не уточняются.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пригрозил Британии, Франции и США последствиями в случае помощи Израилю.