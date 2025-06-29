На северо-западе Ирана прогремел взрыв на территории НПЗ

На северо-западе Ирана произошел взрыв резервуара с азотом на одном из строящихся блоков нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тебризе. Об этом сообщает Tasnim.

Согласно материалу, из-за случившегося в окрестностях виден густой дым. Причиной аварии стала техническая проблема. При взрыве никто не пострадал.

Две недели назад израильские войска нанесли удары по территории вокруг НПЗ в Тебризе. После этого там началось возгорание и произошли взрывы. Спустя несколько дней власти Исламской Республики привели в боевую готовность свои средства противовоздушной обороны над городом.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам (Натанз, Исфахан, Фордо), военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил свои действия необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия. Вечером в тот же день Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3», выпустив более сотни дронов и баллистических ракет по израильским городам.

Ранее в Иране предупредили о последствиях атак на НПЗ в Персидском заливе.