В Сочи задержали мужчину после подзатыльника гаишнику

В Сочи задержали мужчину, который в пьяном виде ударил по затылку инспектора Дорожно-патрульной службы. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Краснодарского края.

Инцидент произошел еще 26 июня на улице Егорова возле парка «Ривьера». Видео с конфликтом водителя и правоохранителя попало в сеть.

По данным МВД, 36-летний подозреваемый после задержания в нетрезвом состоянии внезапно ударил инспектора, после чего скрылся. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве. Также в Следственный комитет будет направлен доклад о том, что в действиях мужчины содержатся признаки совершения насилия в отношении представителя власти, что является уголовно наказуемым правонарушением.

До этого в Нальчике сотрудника ДПС изрезали ножом из-за проверки документов. В момент нападения мимо место происшествия проезжал патруль, служащие которого открыли огонь по нападавшему.

Ранее в Красноярске женщина на BMW влетела в патрульный мотоцикл.