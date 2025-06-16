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Конфликт с вице-президентом федерации боевых искусств Москвы закончился стрельбой

В Москве подстрелили вице-президента федерации боевых искусств Грузинова
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Москве подстрелили вице-президента федерации боевых искусств столицы Романа Грузинова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, инцидент произошел днем 14 июня на улице Юровской. Между двумя автомобилистами произошел конфликт. Одним из них оказался вице-президент федерации боевых искусств Москвы. Во время конфликта началась потасовка, и оппонент Грузинова открыл стрельбу из травматического пистолета.

«Да, стреляли в Грузинова, но он тоже отличился. Не буду вдаваться в подробности, но обоих увезла скорая», – заявил источник.

В МВД Москвы подтвердили информацию о стрельбе, а также то, что участников конфликта доставили в медицинские учреждения.

Накануне сообщалось, что в Красногвардейском районе Петербурга задержали мужчину, который ранил из ружья прохожего и попытался избавиться от оружия. Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Энергетиков. Экстренные службы вызвали местные жители, услышав звуки стрельбы. На месте происшествия был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением плеча. Пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Стрелка удалось задержать, он пытался избавиться от ружья, разобрав его на части и выбросив в траву.

Ранее российский боец ММА рассказал, как в него стреляли из травмата на стрелках.

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