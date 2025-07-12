На Алтае пенсионерка избила свою собаку доской на глазах у детей

В Алтайском крае жительница города Змеиногорск избила свою собаку доской. Видео опубликовал Telegram-канал «Barnaul 22».

По его данным, инцидент произошел около дома 68 на улице Волкова. На видео женщина тащит свою собаку на поводке и ругается. Время от времени она поднимает с земли доску, чтобы отлупить животное, и кидает в него камни. С подбегающими к ней детьми она тоже общается агрессивно.

Местные жители рассказали, что такое поведение женщины продолжается около двух лет. Они не раз обращались в полицию, но ничего не изменилось.

Местный Telegram-канал «Толк» после распространения в сети видео с избиением собаки написал, что краевое управление МВД начало проверку в отношении пенсионерки.

До этого в Уфе группа подростков избила брата и сестру с аутизмом и их собаку. Тамерлан и Розалинда столкнулись с группой агрессивных молодых людей, когда гуляли на детской площадке. Мальчика подростки сбросили с горки, а девочку стали раскручивали на карусели. Их собаку они принялись пинать. Также животному выкручивали шею и засунули туда тухлую рыбу. На этом молодые люди не остановились. Ненадолго оставив брата и сестру, подростки вернулись с арматурой, и продолжили издевательства над жертвами, не переставая их матерно бранить.

Ранее женщина из мести попыталась отрезать ногу собаке мужа.