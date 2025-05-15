Женщина пыталась отрезать ногу собаке мужа, чтобы ему отомстить

В Греции женщина в отместку изувечила собаку мужа и оказалась в тюрьме

В Греции женщина в отместку изувечила собаку своего мужа и напала на полицейских. Об этом сообщает CNN Greece.

Жительница Салоников предстала перед судом за жестокое обращение с животными, насилие в отношении сотрудников полиции, нанесение легких телесных повреждений и оскорбление. Потерпевшим по делу был признан муж 43-летней женщины. Он сам обнаружил искалеченную и окровавленную собаку, когда вернулся домой, и сразу понял, что это сделала жена, которая писала ему «тревожные сообщения».

Давая показания, мужчина описал отношения в паре как проблемные, особенно из-за конфликтов, произошедших за последнее время. По всей видимости, на фоне постоянных разногласий жена решила отомстить мужу, навредив его питомцу. Тем не менее сама обвиняемая отрицала жестокое обращение с собакой, подчеркивая, что она заботится о ней и любит ее как свою собственную. На суде владелец животного сообщил, что теперь оно рискует потерять конечность.

Когда подозреваемую приехали арестовывать, она напала на полицейских. В итоге ее приговорили к 20 месяцам тюремного заключения и штрафу в €1,8 тыс.

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