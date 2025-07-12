На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РАЭК заявили, что арестованный Гребенников давно отстранен от работы в организации

РАЭК: обвиняемый Гребенников с января отстранен от руководства организацией
true
true
true
close
Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

Фигурант уголовного дела Сергей Гребенников фактически был отстранен от руководства Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) в январе 2025 года года, юридически он уволен решением общего собрания учредителей 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Там напомнили, что в июне был избран новый руководитель РАЭК Дмитрий Гуляев, и в его команду войдут молодые и амбициозные сотрудники, способные на профессиональном уровне представлять интересы отрасли.

«Обвинения в адрес бывшего руководителя РАЭК не имеют никакого отношения к новой команде Ассоциации и ее членам», — подчеркнули в РАЭК.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время новая команда Ассоциации проводит комплексный аудит работы организации.

10 июля РБК сообщал, что в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте по делу о госизмене мужчины, чья фамилия и инициалы совпадают с именем Гребенникова. Первое заседание по нему прошло в тот же день в закрытом режиме. Суд арест санкционировал.

Журналисты также отмечали, что в мае Гребенникова приговорили к семи годам по статье о сбыте наркотиков. Источник «Газеты.Ru» заявлял, что у экс-главы РАЭК нашли два грамма мефедрона, что классифицируется как особо тяжкое преступление.

Ранее в Омске арестовали начальника отдела антикоррупционного управления МВД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами