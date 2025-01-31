«Нашли два грамма»: организатора «Премии Рунета» арестовали по «наркотической» статье

Организатора «Премии Рунета» Сергея Гребенникова арестовали на полтора месяца по статье о покушении на сбыт наркотиков. Источник «Газеты.Ru» заявил, что у него нашли два грамма мефедрона, что классифицируется как особо тяжкое преступление. Сам Гребенников напрямую информацию не комментировал, однако написал в соцсетях, что любую новость «можно приукрасить», и вспомнил дело журналиста Ивана Голунова, которому наркотики подбросили.

Тверской районный суд города Москвы заключил под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций, организатора «Премии Рунета» Сергея Гребенникова на срок 1 месяц и 19 суток. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Газете.Ru», что Гребенников действительно арестован по «наркотической» статье 228. Эту же информацию подтвердили в Мосгорсуде.

«Да, это так. Нашли два грамма. Делом занимается Следственный комитет», — сказал источник.

По его словам, уголовное дело завели еще 16 января, так как у Гребенникова нашли два грамма мефедрона.

«Задержали главу РАЭК днем 24 января. В тот же день ему предъявили обвинение по части 3 ст. 30, пункту «б» части 3 статьи УК РФ 228.1. У него нашли два грамма мефедрона, формально это особо тяжкое преступление. Под арестом Гребенников будет находиться до 16 марта», — рассказал источник.

РИА Новости пишет, что решение о мере пресечения суд вынес еще 25 января. Директору РАЭК грозит до 15 лет лишения свободы .

В день ареста Гребенников опубликовал пост в Telegram-канале, в котором написал: «Если вы читаете этот пост, значит, это уже случилось». Он вспомнил прошлогодний материал газеты «Коммерсантъ» о своем возможном судебном разбирательстве с Федеральной налоговой службой (издание сообщало, что ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве структуры Гребенникова «Рунет медиа холдинг») и заявил, что сейчас у него «дела обстоят куда серьезнее».

В следующей публикации Гребенников также заявил, что любую новость «можно приукрасить», однако «правда всегда сильнее».

«За что я люблю PR? За то, что выпуская любую новость, ее можно приукрасить по словам заказчика так, чтобы все охали и ахали: какая сенсация! За что я люблю правду? За то, что она всегда сильнее. А такие проекты, как Я/Мы Иван Голунов (журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года, его также обвинили в попытке сбыта наркотиков, при этом сам он заявил адвокату, что запрещенные вещества ему подбросили; дело быстро стало резонансным, после задержания Голунова ряд российских СМИ вышли с одинаковыми обложками с надписью «Я/Мы Иван Голунов»; уже 11 июня уголовное преследование журналиста прекратили, а СК РФ начал расследование против задержавших его полицейских), --этому доказательство», — написал Гребенников.

Напрямую информацию о своем аресте он не комментировал.

Лишился должности

Пресс-служба РАЭК 31 января сообщила, что теперь ассоциацией руководит Екатерина Демкина, раньше она была исполнительным директором.

«Директор РАЭК и Исполнительный директор РАЭК являются единоличными исполнительными органами (руководителями) организации, действующими от ее имени без доверенности независимо друг от друга. Следует отметить, что возбужденное в отношении С. В. Гребенникова уголовное дело никак не связано ни с его профессиональной деятельностью, ни с деятельностью РАЭК », — говорится в сообщении.

Бывший советник российского президента, председатель совета Фонда развития цифровой экономики и владелец компании LiveInternet Герман Клименко сказал News.ru, что арест Гребенникова не скажется на «Премии Рунета».

«Не один Сергей был организатором, там большая дружная команда, премии много лет. Организация сильная, и что бы ни происходило с кадрами — все продолжается дальше. Поэтому, я думаю, арест никак не скажется ни на «Премии Рунета», ни на РИФ, ни на остальных проектах», — заявил он.

Клименко считает, что у команды не должно возникнуть сложностей. Он добавил, что Гребенникова еще могут «выпустить».

Сергею Гребенникову 38 лет. Он начал свою карьеру в качестве пиар-специалиста. В 2007 году Гребенников стал заместителем исполнительного директора Регионального общественного центра интернет-технологий, в 2010 он занял должность замдиректора РАЭК. В 2015 году Гребенников стал директором РОЦИТ, а в 2022 — РАЭК.

Гребенников занимался организацией различных конференций и церемоний. Так, он стал основателем «Премии Рунета». В 2021 году президент РФ Владимир Путин постановил ввести Гребенникова в состав Общественной палаты, спустя два года он вышел.