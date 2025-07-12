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В МЧС рассказали о пожаре на территории технопарка «Слава»

МЧС: возгорание в технопарке «Слава» тушат 45 сотрудников и 13 единиц техники
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МЧС Москвы

На юго-западе Москвы на территории технопарка «Слава» пожар тушат 45 сотрудников экстренных служб и 13 единиц техники. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

«В Научном проезде произошло возгорание на 1 этаже в потолочном пространстве 2-х этажного административного здания», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информации о пострадавших не поступало. Другие подробности инцидента уточняются.

Пожар на территории технопарка произошел 12 июня. В здании произошло полное задымление.

10 июля спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше пятиэтажного многоквартирного дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино.

В момент инцидента жильцов дома эвакуировали, территорию огородили. Очевидица отметила, что сотрудники МЧС действовали быстро, им помогли росгвардейцы. По данным СМИ, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Ранее в Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии.

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