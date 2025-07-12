Хинштейн пришел на прощание с мальчиком, погибшим при атаке ВСУ на Курск

Хинштейн простился с мальчиком в Курске, который закрыл мать во время атаки ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн принял участие в церемонии прощания с пятилетним Анатолием, который закрыл собой мать во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на городской пляж в Курске. Пост об этом появился в его Telegram-канале.

«Сколько мужества и любви должно быть в этом маленьком сердце, чтобы в минуты опасности защитить собой самое дорогое, что есть в жизни — свою маму», — заявил Хинштейн.

Он отметил, что подвиг ребенка стал символом человечности и мужества. Он добавил, что бойцы на передовой подписывают боеприпасы словами «За Толю, за Курск». Врио губернатора обратил внимание, что 12 июля мальчик должен был встретить свое шестилетие.

Прощание прошло 12 июля в Крестовоздвиженском храме. На траурную церемонию также пришли военнослужащие спецназа «Ахмат», представители Народного фронта и сотрудники регионального правительства.

Мальчик скончался 9 июля во время транспортировки в Москву. У него были ожоги более 30% тела.

Обряд отпевания провел митрополит Курский и Рыльский Герман. Возле открытого гроба стояла любимая игрушка Толи — желтый самосвал, с которым он играл в день трагедии. Его мать, также пострадавшая в результате атаки, находится в больнице в Москве и на церемонии не присутствовала. Над гробом стоял отец мальчика.

Ранее в Госдуме призвали к ответу Украине в «стократном размере» за удар по пляжу в Курске.