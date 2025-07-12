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В «Москва-Сити» проведут пожарные учения

В «Москва-Сити» пройдут учения по пожарной безопасности на фоне жары
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

В зданиях Московского международного делового центра «Москва-Сити» проведут пожарные учения. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

«В «Москва-сити» специалисты проведут тщательную проверку лестничных маршей и эвакуационных выходов, чтобы убедиться в их безопасности и доступности для быстрой эвакуации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках тренировочной эвакуации посетителям и сотрудникам «Москва-Сити» предложат изучить дополнительные пути эвакуации. Подобные тренировки проходят в бизнес-центре регулярно, добавили в департаменте. Подобные мероприятия направлены на отработку навыков использования средств пожаротушения, а также тренировку навыков оказания первой помощи.

В публикации отмечается, что пожарные учения проводят не только в небоскребах, но и на промышленных, торговых и социальных объектах Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах роста экономики столицы. По его словам, экономика города в среднем растет в темпе 4,7% в течение последних 5 лет. По его словам, подобные темпы роста экономики являются загадкой для аналитиков. Он отметил, что за прошедшие пять лет, когда был ковид, начало спецоперации на Украины, а также нарастающий объем санкций.

Ранее в Новой Москве загорелась крыша общежития.

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