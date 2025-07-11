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Собянин рассказал о темпах роста экономики Москвы

Собянин: экономика Москвы растет в темпе 4,7% в течение последних 5 лет
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Экономика Москвы в среднем растет в темпе 4,7% в течение последних 5 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, подобные темпы роста экономики являются загадкой для аналитиков. Он отметил, что за прошедшие пять лет, когда был ковид, начало спецоперации на Украины, а также нарастающий объем санкций.

Мэр города добавил, что из-за этого Москва должна была замедлить темпы роста.

«Если мы с вами посмотрим пятилетку до 2020 года, то Москва росла с темпом 1-2% в год. Когда на нас обрушились все невзгоды мира, мы стали расти в среднем в темпе 4,7% в течение всех 5 лет», — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что загадка роста экономики может лежать в «загадочной русской душе», которая «при давлении становится сильнее».

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что Евросоюз координирует усилия с американскими сенаторами и готовится ввести «самые жесткие санкции» против РФ с 2022 года. По его словам, в том числе рестрикции затронут нефтяные доходы Москвы, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничительные меры.

Ранее в Совфеде посоветовали ЕС «не надорваться» при принятии новых санкций.

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