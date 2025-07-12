Вспышка инфекции сорвала празднование Дня города в Североуральске

В Североуральске решили отложить праздничные мероприятия ко Дню города, который планировали отметить 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Причиной стали рекомендации Роспотребнадзора ограничить массовые мероприятия из-за роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Администрация города уточнила, что праздничный концерт переносится, а о новой дате сообщат позже.

Власти подчеркнули, что опасных микроорганизмов в водопроводной воде не обнаружено. Тем не менее жителям напомнили о мерах профилактики: нужно чаще мыть руки, тщательно обрабатывать овощи и фрукты, пить только кипяченую или бутилированную воду и избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

До этого в Якутии на национальном празднике Ысыах Олонхо произошла вспышка сальмонеллеза. Более 50 человек в Якутске, Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском и Намском районах республики обратились за медицинской помощью. Пострадавшие считают, что их состояние ухудшилось после употребления блюд из мяса птицы.

Ранее в Дагестане резко увеличилось число отравившихся водой жителей.