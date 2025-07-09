В Якутии произошло массовое отравление

Роспотребнадзор: в Якутии на Ысыах Олонхо возникла вспышка сальмонеллеза

В Якутии на национальном празднике Ысыах Олонхо произошла вспышка сальмонеллеза. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Более 50 человек в Якутске, Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском и Намском районах республики обратились за медицинской помощью. Пострадавшие считают, что их состояние ухудшилось после употребления блюд из мяса птицы.

Специалисты ведомства занимаются розыском и изъятием из оборота некачественной продукции. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия.

8 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей Магарамкентского района Дагестана. Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Медицинскую помощь оказали 110 местным жителям, 18 из них находятся в больнице.

По предварительным данным республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки заболевания могла стать вода из источника «Джепельский», который расположен в 14 км от села Магарамкент.

Ранее более 30 человек сообщили о симптомах отравления после выпускного в Перми.