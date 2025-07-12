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Подозреваемого в нападении на пенсионерку в Свердловской области задержали спустя 4 года

Жителя Свердловской области заподозрили в изнасиловании пенсионерки по ДНК-тесту
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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

В Свердловской области задержан мужчина, которого подозревают в сексуальном насилии над пожилой женщиной еще в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным следствия, инцидент произошел в лесу на территории Асбестовского городского округа. Неизвестный тогда мужчина напал на пенсионерку и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 132 УК РФ.

Спустя четыре года экспертиза показала совпадение генетических следов, найденных на месте происшествия, с ДНК 47-летнего жителя Асбеста. Мужчину задержали, сейчас его допрашивают. Следствие решает вопрос о мере пресечения. Вероятнее всего, ему будет избрана арест.

Работа по раскрытию преступлений прошлых лет в регионе проводится совместно с криминалистами и полицией, заключили в ведомстве.

До этого в Санкт-Петербурге 34-летнего иностранца задержали по подозрению в надругательстве над 22-летней девушкой. Инцидент произошел утром 7 июля в Парголово. Потерпевшая обратилась в полицию на следующий день после случившегося. До этого она зафиксировала улики в медицинском учреждении.

Ранее стало известно, что россиянину, который издевался над сожительницей и ее собакой, грозит 15 лет колонии.

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