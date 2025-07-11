На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянину, который издевался над сожительницей и ее собакой, грозит 15 лет колонии

Жителю Камчатки, издевавшемуся над девушкой и ее собакой, грозит 15 лет колонии
true
true
true
close
Генеральная прокуратура Российской Федерации

В Петропавловске-Камчатском перед судом предстанет 38-летний местный житель, который избил сожительницу и пытался расправиться с ее собакой. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении обвиняемого возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о незаконном лишении свободы с применением насилия, насильственных действиях сексуального характера, угрозе расправой и жестоком обращении с животными.

По версии следствия, 26 октября 2024 года мужчина на почве ревности избил 32-летнюю сожительницу. Он бил ее кулаками по лицу и телу, затем стянул ее скотчем и порезал ей лицо и тело, после чего изнасиловал. Женщине удалось написать сообщение родным, которые приехали к дому и помогли ей выбраться через окно.

Незадолго до этого обвиняемый издевался над собакой сожительницы. Оправдывая свои действия ревностью, он поместил животное в барабан стиральной машины и запустил стирку. Женщине удалось выломать дверцу устройства.

Фигурант уголовных дел содержится под стражей. Ни по одному из предъявленных обвинений он не признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске осудили мужчину за истязание 10-летнего пасынка и беременной супруги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами