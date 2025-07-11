Россиянину, который издевался над сожительницей и ее собакой, грозит 15 лет колонии

Жителю Камчатки, издевавшемуся над девушкой и ее собакой, грозит 15 лет колонии

В Петропавловске-Камчатском перед судом предстанет 38-летний местный житель, который избил сожительницу и пытался расправиться с ее собакой. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении обвиняемого возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о незаконном лишении свободы с применением насилия, насильственных действиях сексуального характера, угрозе расправой и жестоком обращении с животными.

По версии следствия, 26 октября 2024 года мужчина на почве ревности избил 32-летнюю сожительницу. Он бил ее кулаками по лицу и телу, затем стянул ее скотчем и порезал ей лицо и тело, после чего изнасиловал. Женщине удалось написать сообщение родным, которые приехали к дому и помогли ей выбраться через окно.

Незадолго до этого обвиняемый издевался над собакой сожительницы. Оправдывая свои действия ревностью, он поместил животное в барабан стиральной машины и запустил стирку. Женщине удалось выломать дверцу устройства.

Фигурант уголовных дел содержится под стражей. Ни по одному из предъявленных обвинений он не признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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