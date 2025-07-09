В Петербурге мигрант изнасиловал знакомую работницу магазина детской одежды

В Санкт-Петербурге 34-летнего иностранца задержали по подозрению в надругательстве над 22-летней девушкой. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 7 июля в Парголово. Потерпевшая обратилась в полицию на следующий день после случившегося. До этого она зафиксировала улики в медицинском учреждении.

Известно, что девушка работает продавцом в магазине детской одежды. Подозреваемый прибыл в Россию на заработки за полторы недели до инцидента. Мужчину быстро нашли и задержали у дома № 19/1 по улице Федора Абрамова.

До этого в Подмосковье 61-летний мигрант надругался над двумя семиклассницами, заманив их в коровник.

Ранее стало известно, что мигрант, похитивший 16-летнюю девушку под Калининградом, получил 16 лет колонии.