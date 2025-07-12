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В США экстренная служба провалила работу горячей линии после наводнений в Техасе

NYT: агентство США по ЧС не ответило на две трети звонков из затопленного Техаса
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Sergio Flores/Reuters

Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) не смогло своевременно ответить на большинство обращений от пострадавших в результате наводнений в Техасе. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, почти две трети звонков, поступивших на горячую линию помощи, остались без ответа из-за нехватки операторов. Как отмечают журналисты, 5 июля сотни сотрудников колл-центров были уволены — срок их контрактов истек, а продление было задержано. Это привело к резкому снижению доступности поддержки для жителей. Уже 6 июля ответ получили только 35% звонящих, а 7 июля — менее 16%.

Контракты начали продлевать лишь 10 июля, когда жалобы на недоступность линии начали нарастать.

В начале июля в центральной части Техаса произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.

Позже президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас. По словам политика, эта мера позволит незамедлительно выделить для наиболее пострадавшего от наводнения района необходимые ресурсы. Он отметил, что многие американцы из-за разгула стихии не выжили, а другие пропали без вести, но сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 850 жизней.

Ранее в Нью-Мексико объявили режим ЧС из-за наводнения.

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