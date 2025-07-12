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В Москве и Подмосковье ожидается гроза

Вильфанд: в Москве и Подмосковье возможна гроза на фоне жаркой погоды
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Максим Блинов/РИА Новости

В Москве и Подмосковье возможны кратковременные грозы и сильные порывы ветра на фоне жаркой погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью для ТАСС.

«В субботу днем в Москве ожидается 30-35 градусов, погода станет облачной, есть вероятность редких явлений неустойчивости, поэтому не исключены грозы в Московской области», — сообщил синоптик.

Причиной появления неустойчивости Вильфанд назвал незначительное повышение уровня атмосферного давления относительно нормы. По его словам, такая неустойчивость сопровождается небольшими грозами с порывами ветра до 18 м/с, однако длительность ухудшений погоды составит около 15 минут — короткие дожди будут сменяться солнечной погодой.

В воскресенье во всем Подмосковье ожидаются грозы и ветер 15 м/с, при этом температура будет составлять 30-32℃ днем и 24-26℃ ночью.

До этого невролог Демьяновская рассказала, что дожди после жары могут привести к обострению заболеваний.

Ранее власти Москвы высказались об укладке асфальта в дождь.

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