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Врач рассказала о последствиях резкой смены погоды

Врач Демьяновская: дожди после жары могут привести к обострению заболеваний
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CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Резкая смена погодных условий может привести к обострению хронических заболеваний. Об этом RT рассказала Екатерина Демьяновская, невролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Человеческий организм может испытывать стресс из-за скачков температуры, влажности и атмосферного давления. Поэтому не все люди способны перенести смену зноя на дождливую погоду без последствий. Наиболее чувствительны к погодным колебаниям те, у кого имеются заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

«Перепады давления могут спровоцировать колебания артериального давления, головную боль, головокружение и ухудшение общего самочувствия. У людей с артритом и артрозом могут усилиться боли в суставах», — отмечает эксперт.

По словам Демьяновской, людям с хроническими заболеваниями в такие периоды необходимо тщательнее следить за здоровьем, а также строго придерживаться режима. При малейшем недомогании — сразу обращаться к врачам, добавила медик.

Ранее врач объяснила, почему в жару отекают ноги.

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