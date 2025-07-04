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«Не обычна, но допустима»: власти Москвы высказались об укладке асфальта в дождь

Департамент ЖКХ Москвы допустил укладывание асфальта в дождь
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Кадр из видео/Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Власти Москвы заявили, что укладка асфальта в дождь не обычна, но допустима, сообщает Telegram-канал «Подъем». Ранее москвичи пожаловались, что на Средней Переяславской улице дорожные рабочие не стали останавливать работы и укладывали асфальт, несмотря на осадки.

«Проведение работ по укладке асфальтобетонного покрытия в дождь не является обычной практикой. При этом в ряде случаев современные технологии и типы асфальта, применяемые при работах на объектах улично-дорожной сети, позволяют проводить укладку полотна даже при повышенной влажности, если интенсивность осадков минимальна», рассказали каналу в Департаменте ЖКХ Москвы.

До этого депутат Госдумы Владимир Плякин от партии «Новые люди» предложил запретить укладку асфальта в дождливую или снежную погоду.

Он отметил, что по всей России фиксируются случаи укладки асфальта на мокрое основание. Это вызывает недоумение граждан, так как влага нарушает сцепление слоев, приводит к образованию пустот и быстрому разрушению дорог уже через несколько месяцев.

Депутат подчеркнул, что инициатива позволит снизить количество внеплановых ремонтов и сэкономить государственные средства.

Ранее в России увеличилась стоимость строительства и ремонта автомобильных дорог.

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