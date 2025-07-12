В Харькове произошел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове взрыв», — написал он.

Через десять минут глава города заявил еще об одном взрыве в Харькове.

Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в данный момент действует практически на всей территории Украины.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, Черкассах, Николаеве, Херсоне, Одессе.

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