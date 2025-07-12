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В Харькове произошел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги
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Thomas Peter/Reuters

Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове взрыв», — написал он.

Через десять минут глава города заявил еще об одном взрыве в Харькове.

Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в данный момент действует практически на всей территории Украины.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, Черкассах, Николаеве, Херсоне, Одессе.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время специальной военной операции. По информации министерства обороны Российской Федерации, российские военнослужащие поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».

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