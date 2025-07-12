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В Киеве произошли взрывы

24-й канал: в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский 24-й канал.

«В Киеве... слышны взрывы», — указано в публикации.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в Киеве действует около четырех часов. Кроме того, сирены работают практически на всей территории Украины.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, Черкассах, Николаеве, Херсоне, Одессе.

До этого в Киеве произошли взрывы на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Также рано утром 11 июля в Харьковской области Украины зафиксировали около десяти взрывов. В тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время специальной военной операции. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».

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