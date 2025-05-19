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Врач перечислила первые признаки обезвоживания в жару

Врач Бурнацкая: сухость во рту является первым признаком обезвоживания
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Shutterstock

В жару организм теряет воду намного быстрее, и люди часто не замечают, как начинают испытывать нехватку жидкости. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Сухость во рту, слабость, головокружение — первые тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать», — предупредила специалист.

Она подчеркнула, что обезвоживание — это не просто жажда, а опасное состояние, которое может привести к нарушению работы всего организма.

«Важно помнить: в случае первых признаков обезвоживания необходимо сразу начать пить воду небольшими порциями. Лучший выбор — чистая вода или специальные изотонические напитки, восполняющие электролиты», — отметила Бурнацкая.

Что касается сладкой газировки и алкоголя, их ни в коем случае нельзя употреблять, поскольку они способствуют еще большему выведению жидкости, добавила врач.

Врач-геронтолог Валерий Новоселов до этого назвал правила, которые помогут пожилым легче перенести перепады температур.

По его словам, организм пожилых лучше переносит похолодание, поэтому в жару им лучше находиться в помещениях с кондиционером или уезжать на дачу, где температурные перепады переносятся легче.

Кроме того, в жару важно носить головной убор и хлопковую, свободную одежду светлых тонов, чтобы не перегреться. При себе важно иметь бутылку с водой.

Ранее россиянам назвали восемь правил мытья автомобиля в жару.

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