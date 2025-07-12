Американцы за полгода более 2 тысяч раз сообщили о встречах с НЛО

NUFORC: в США зафиксировали 2200 сообщений об НЛО за полгода

Американцы сообщили о более чем 2200 случаях наблюдения неопознанных объектов за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального центра сообщений об НЛО (NUFORC).

По информации центра, рекордный месяц — январь (свыше 560 обращений). За первую неделю июля поступило 87 сообщений о «якобы внеземной активности». Показатели за 6 месяцев превысили аналогичный период 2023–2024 годов.

7 июня издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что в США были опубликованы результаты расследования, которое инициировали в американском Конгрессе. В результате стало известно о распространении дезинформации про неопознанные летающие объекты. По информации издания, расследование проводилось в рамках разоблачения дезинформации Пентагона. В результате вскрылся случай из 1980-х годов, когда один из полковников американских ВВС посетил бар вблизи Зоны 51 — объекта высокой секретности американских вооруженных сил, который расположен в пустыне Невада.

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