На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американцы за полгода более 2 тысяч раз сообщили о встречах с НЛО

NUFORC: в США зафиксировали 2200 сообщений об НЛО за полгода
true
true
true
close
Depositphotos

Американцы сообщили о более чем 2200 случаях наблюдения неопознанных объектов за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального центра сообщений об НЛО (NUFORC).

По информации центра, рекордный месяц — январь (свыше 560 обращений). За первую неделю июля поступило 87 сообщений о «якобы внеземной активности». Показатели за 6 месяцев превысили аналогичный период 2023–2024 годов.

7 июня издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что в США были опубликованы результаты расследования, которое инициировали в американском Конгрессе. В результате стало известно о распространении дезинформации про неопознанные летающие объекты. По информации издания, расследование проводилось в рамках разоблачения дезинформации Пентагона. В результате вскрылся случай из 1980-х годов, когда один из полковников американских ВВС посетил бар вблизи Зоны 51 — объекта высокой секретности американских вооруженных сил, который расположен в пустыне Невада.

Ранее Катя Лель рассказала, что делать при встрече с НЛО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами