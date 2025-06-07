В США раскрыли многолетний обман о существовании НЛО

В США были опубликованы результаты расследования, которое инициировали в американском Конгрессе. В результате стало известно о распространении дезинформации про неопознанные летающие объекты (НЛО), пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, расследование проводилось в рамках разоблачения дезинформации Пентагона. В результате вскрылся случай из 1980-х годов, когда один из полковников американских ВВС посетил бар вблизи Зоны 51 — объекта высокой секретности американских вооруженных сил, который расположен в пустыне Невада.

Как сообщает WSJ, военный передал хозяину бара фотографии, на которых запечатлены якобы летающие тарелки. Эти снимки сразу же облетели всю страну и вызвали множество разговоров о том, что военные США подпольно тестируют восстановленные инопланетные технологии.

Эксперты объяснили, что эти поддельные снимки доказательств существования НЛО были созданы желанием скрыть настоящие программы по созданию секретного оружия от СССР.

В мае бывший сотрудник американских структур национальной безопасности Мэтью Браун раскрыл детали секретной программы Пентагона по изучению НЛО. Как рассказал бывший военный, инопланетные существа находятся на Земле тысячелетиями, а их технологии фиксировались в рамках проекта «Безупречное созвездие».

В свою очередь Центральное разведывательное управление США рассекретило местонахождение некоторых баз инопланетян. Две базы пришельцев, как выяснили американские спецслужбы, находятся на Земле. Из опубликованных файлов ЦРУ следует, что гуманоиды выглядят по-разному, а часть из них внешне не отличается от людей. Как агенты вышли на след инопланетян — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ватикан обвинили в сокрытии послания пришельцев.