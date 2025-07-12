Синоптик предупредил жителей Сибири и Дальнего Востока о ливнях с градом

Вильфанд: в Сибири, на Дальнем Востоке прогнозируются ливни с градом

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Сибири, Дальнего Востока и регионов Северо-Западного федерального округа о ливнях с градом, грозах и дожди. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Неспокойная ситуация на юге западной Сибири — республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. Там не просто сильные, там очень сильные дожди с крупным градом», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что там также ожидается шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. В Хакасии может пройти ливень с крупным градом, порывы ветра будут достигать 25 м/с.

По словам, Вильфанда, значительно потеплело в регионах СЗО — Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Там воздух прогрелся до +25... +30°C. Однако, там тоже ожидаются грозы, сильные дожди, град и порывы ветра до 24 м/с.

До этого он говорил, что аномальная жара до 42°C сохранится в южных регионах России до конца недели.

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