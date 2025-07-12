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В США глава ФБР потребовал отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна

Daily Wire: Патель потребовал отставки Бонди из-за разногласий по делу Эпштейна
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AP

Директор Федерального бюро расследований (ФБР0 Кэш Патель потребовал отставки генпрокурора США Пэм Бонди из-за их разногласий по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет The Daily Wire.

«Кэш Патель также хочет, чтобы Пэм Бонди ушла, и что он рассмотрит возможность ухода, если Бонджино уйдет. Также есть еще разочарования по поводу других документов, которые Бонди не обнародовала», — отметила одна из корреспондентов издания в Белом доме Мэри Маргарет Олохан.

На это в Белом доме заявили, что «любая попытка посеять раздор в команде [президента США Дональда] Трампа беспочвенна».

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