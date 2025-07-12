Синоптик рассказал, что с понедельника в Москве начнется снижение температуры

Тридцатиградусная жара начнет отступать в столице в понедельник, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура к концу следующей недели в столице вернется к комфортным +23... +25°C. 14-15 июня начнется снижение температуры, но о похолодании говорить не приходится.

«Прогнозируется облачная погода с частыми прояснениями. И в понедельник, и во вторник кратковременные дожди. И изменится направления ветра», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в понедельник и вторник в ночное время будет по-прежнему тепло — до +18... +20°C, в центре столицы — до +21... +23°C. В среду ,четверг и пятницу температура будет держаться на одном уровне. За счет переноса теплых воздушных масс она будет достигать +25... +27°C.

«Днем (на выходных. — «Газета.Ru») плюс 23 — плюс 25 в Москве, а по области плюс 21 — плюс 26, и вот это уже нормальная погода», — отметил Вильфанд.

До этого главный синоптик Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Колесов сообщил, что в грядущие выходные 12-13 июля в городе и регионе ожидаются смерчи, грозы, ураган и ливни.

Ранее метеоролог сравнила погоду в Москве, Сочи и Крыму.