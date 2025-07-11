В Петербурге ожидаются смерчи и погода «биполярная, как бывший»

В грядущие выходные 12-13 июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются смерчи, грозы, ураган и ливни. Об этом сообщает главный синоптик города и Ленинградской области Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«В субботу во второй половине дня в большинстве районов области и в Санкт-Петербурге, в воскресенье с середины дня, ожидаются кроме кратковременных дождей и гроз ливни, град, шквалистое усиление ветра при грозах. В субботу по югу территории Ленинградской области есть вероятность образования смерчей», — рассказал эксперт.

Синоптик добавил, что уже на следующий день по территории области будут только шквалистые усиления ветра. По словам эксперта погоды, в понедельник, 14 июля, напряжение в атмосфере несколько спадет. Температура воздуха по области понизится до +25°С…+30°С. Грозы и ливни могут сохраниться, но опасных явлений вроде смерча не прогнозируется, заключил Колесов.

Как заявили в Telegram-канале «Mash на Мойке», погода в Санкт-Петербурге в грядущие выходные ожидается «биполярной, как бывший»: жара в +33°С будет сменяться ливнями, градом и запредельно сильным ветром, который в итоге может образовать смерчи. Местных жителей настоятельно призывают переждать непогоду в домашних условиях.

Недавно в Петербурге вековой серебристый клен не перенес последнего шторма и рухнул. Все случилось на территории Ботанического сада, где и росло дерево. Клен, который был посажен еще до 1934 года и в 1946 году уже достигал высоты в 20 метров и диаметра в 42 сантиметра, рухнул во время шторма, прошедшего в городе.

Ранее метеоролог сравнила погоду в Москве, Сочи и Крыму.