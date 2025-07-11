На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет Ан-124, замеченный над Киевом, прибыл в Германию

AeroTime: замеченный в небе над Киевом самолет Ан-124 перегнали в Лейпциг
true
true
true
close
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

Тяжелый транспортный самолет Ан-124, зафиксированный в пятницу в небе над Киевом, приземлился в аэропорту Лейпциг/Галле (Германия). Об этом сообщает авиационный портал AeroTime, со ссылкой на данные систем слежения.

Лейпцигский аэропорт является хабом грузовой авиакомпании Antonov Airlines. С 2022 года компания перевела туда пять своих самолетов Ан-124. Эксперты предполагают, что борт с регистрационным номером UR-82073 мог войти в состав этого флота.

Над Киевом днем 11 июля пролетел самолет впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине, поскольку воздушное пространство над страной с тех пор закрыто.

Позже стало известно, что самолет мог перевозить ПВО Patriot.

В феврале 2022 года российский самолет был конфискован властями Канады на фоне начала российского СВО. Воздушное судно выполняло рейс с тестами на COVID-19 из Китая, когда оказался на канадской территории. О захвате судна Украиной впервые сообщила в 2022 году вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее в США утвердили военную помощь Киеву на $500 млн.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами