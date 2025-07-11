Самолет Ан-124, замеченный над Киевом, прибыл в Германию

AeroTime: замеченный в небе над Киевом самолет Ан-124 перегнали в Лейпциг

Тяжелый транспортный самолет Ан-124, зафиксированный в пятницу в небе над Киевом, приземлился в аэропорту Лейпциг/Галле (Германия). Об этом сообщает авиационный портал AeroTime, со ссылкой на данные систем слежения.

Лейпцигский аэропорт является хабом грузовой авиакомпании Antonov Airlines. С 2022 года компания перевела туда пять своих самолетов Ан-124. Эксперты предполагают, что борт с регистрационным номером UR-82073 мог войти в состав этого флота.

Над Киевом днем 11 июля пролетел самолет впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине, поскольку воздушное пространство над страной с тех пор закрыто.

Позже стало известно, что самолет мог перевозить ПВО Patriot.

В феврале 2022 года российский самолет был конфискован властями Канады на фоне начала российского СВО. Воздушное судно выполняло рейс с тестами на COVID-19 из Китая, когда оказался на канадской территории. О захвате судна Украиной впервые сообщила в 2022 году вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее в США утвердили военную помощь Киеву на $500 млн.